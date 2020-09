Minder zelfdodingen in Fryslân; aandacht voor preventie

Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal zelfdodingen in Fryslân afgenomen. In 2016 waren er 90 zelfdodingen en in 2019 waren dat er 68. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. GGD Fryslân heeft aandacht voor zelfmoord op de Wereld Suïcide Preventie Dag, die donderdag 10 september is.