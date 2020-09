SC Heerenveen hoopt op meer supporters bij eerste competitiewedstrijd

Afgelopen zaterdag speelde SC Heerenveen de laatste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle en was er plaats voor 3000 supporters. Aanstaande zaterdag moeten dat er tussen de 4000 en 4500 zijn. Op de tribune zitten er drie stoeltjes tussen de fans. Wel mogen gezinnen bij elkaar zitten. Koopman: "We doen een groot beroep op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ook zijn er ideeën om kinderen in het uitvak een plek te geven. Maar je ziet dat er nu nog niemand gaat zitten. Je kunt ook bij je ouders zitten."

Loten om een plek

Inmiddels heeft SC Heerenveen zo'n 8600 seizoenskaarten verkocht. De helft van deze fans kan dus bij een wedstrijd aanwezig zijn. "Iedereen heeft een mail gekregen, waar je je voorkeur voor wedstrijden kon aangeven", legt Koopman uit. "Op basis van loting maken we een verdeling wie bij welke wedstrijd aanwezig kan zijn. Dat vinden we de meest eerlijke manier om te verdelen. Zo kom je altijd bij één van de drie wedstrijden, die je kunt aanvinken."