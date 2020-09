Kilometervreters in Nieuwehorne trappen zich in het zweet voor zwembadkaartjes

Vanaf maandag zullen de leerlingen zo veel mogelijk kilometers maken. Alle kinderen krijgen een kilometerteller van de docent, die op de fiets wordt gemonteerd. "Bij 10 kilometer kunnen ze de eerste prijs winnen", vertelt projectleider Anne-Loes Postma van Veilig Verkeer Nederland. Zo loopt dat op tot 60 kilometer. "We we geven aan groepen ook leuke groepsuitjes weg."

Doel van het project 'Kilometervreters' is dat kinderen ervaring opdoen in het verkeer. Postma: "Dit is de leeftijd dat kinderen steeds vaker zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Ze moeten ervaring opdoen door zo veel mogelijk kilometers te maken in hun eigen omgeving. Kinderen vinden fietsen over het algemeen best leuk. Zeker wanneer er prijzen mee kunnen worden verdiend. Denk bijvoorbeeld aan een ijsje in een winkel om de hoek. En bij 60 kilometer kunnen ze zelfs een zwembadkaartje winnen."

In de gemeente Smallingerland is vorig jaar al proefgedraaid met het project. Postma: "Wat was een succes. Vandaar dat we het nu uitbreiden naar andere gemeenten."