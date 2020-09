Gedeputeerde Fokkens: "Aanleg Lelylijn past precies binnen doelstellingen Groeifonds"

Onderbouwen met cijfers

Een volgende logische stap richting een definitief besluit over de Lelylijn is volgens Fokkens een maatschappelijke kosten-batenanalyse. "Voor mij is nut en noodzaak al lang aangetoond, maar ik kan me goed voorstellen dat iets meer cijfermatige onderbouwing wenselijk is." Fokkens wijst er op dat er behoefte is aan nieuwe woningen in Nederland. Met de Lelylijn wordt Fryslân beter bereikbaar en aantrekkelijker voor mensen die een betaalbare woning met ruimte zoeken. "Er liggen kansen. Niet alleen voor Drachten en Heerenveen, maar voor heel Fryslân. Het is nu of nooit."

Omgevingsvisie

In de nieuwe omgevingsvisie houdt de provincie Fryslân al rekening met de mogelijke aanleg van de Lelylijn. Volgens Fokkens doen ook de gemeenten waar het tracé doorheen loopt er goed aan om inmiddels rekening te houden met de mogelijke aanleg van de spoorlijn.