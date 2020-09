Benno Tuinstra haalt 15.695 euro op met zwemtocht in Joure

Tuinstra was persoonlijk zo gemotiveerd om een eind te zwemmen voor de Maarten van der Weijden Foundation, dat hij zondag zijn eigen zwemevenement hield: "Als er zoveel mensen zijn die je steunen, dan wil je ook graag wat doen", zei hij daar zelf over.

Van der Weijden had op zijn beurt weer zoveel waardering voor het initiatief van Tuinstra, dat hij zondag ook het water in dook en het eerste eindje met hem mee zwom. "Wat Benno doet en Benno zijn verhaal is zo geweldig, dat ik moest hier bij zijn", aldus Van der Weijden.