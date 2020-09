PC-voorzitter tilt stoelen op Sjûkelan: "In het kaatsen ben je dienbaar"

Hellinga tilde zondag zelf met de stoelen, bestuurslid Theunis Bakker van de PC had de palen voor de kwaad vast: "In het kaatsen ben je dienbaar", zei Hellinga. "In juni hadden we al aangegeven dat we ons best wilden doen om een partij te organiseren, ook als de PC niet door zou gaan." En dus organiseerde de Permanente Commissie met kaatsvereniging Jan Bogstra, de kaatsbond en het kaatsmuseum zondag een partij.

Veel teleurgestelde geluiden uit de kaatswereld heeft Hellinga niet gehoord, toen besloten werd de PC af te blazen. "Taeke Triemstra heeft er wel een paar keer iets over gezegd, maar dat snap ik van hem ook wel, als sportman. Daar moeten we ook niet te moeillijk over doen."