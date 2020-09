LDODK met minimaal verschil onderuit in eerste veldwedstrijd

In de voorbereiding op het seizoen richtte LDODK zich vooral op de zaalcompetitie. Tot het zover is, speelt de ploeg vijf wedstrijden in de veldcompetitie. In de eerste wedstrijd was er dus verlies voor de ploeg van trainer Henk-Jan Mulder.

LDODK speelt in de Ereklasse A. Er is ook een Ereklasse B en in iedere klasse zitten zes teams. De beste teams van de twee poules strijden aan het einde in de play-offs om te nationale titel.

Vorig seizoen geen kampioen

Vorig jaar is de veldcompetitie niet uitgespeeld. Na vijf wedstrijden stond LDODK toen op de derde plaats. Na de zaalcompetitie zou het seizoen worden afgemaakt.

De laatste keer dat de veldcompetitie wel uitgespeeld werd, eindigde LDODK tweede. DOS'46 was toen te sterk in de finale.