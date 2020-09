SC Heerenveen begint Eredivisie Vrouwen met uitzege

De eerste kansen waren voor de Friezinnen, maar de thuisploeg hield een halfuur stand. Daarna opende Kirsten van de Westeringh de score. Ze werd de diepte in gestuurd, was net iets eerder bij de bal dan doelvrouw Isa Pothof en tikte de bal in de verre hoek. Vijf minuten later verdubbelde Francicsa Cardoso de voorsprong. Ze kwam achter de defensie en kopte van dichtbij raak.

Na rust waren de beste kansen ook voor SC Heerenveen, maar tot scoren kwam de ploeg niet meer. Excelsior werd pas tegen het einde een paar keer gevaarlijk, maar de Friese defensie hield het doel schoon.

Volgende week speelt Heerenveen een thuiswedstrijd tegen PSV. Die ploeg kwam dit weekend nog niet in actie, vanwege coronagevallen in de selectie.