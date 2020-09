'Energiek en dynamisch' vrouwenteam SC Heerenveen begint met uitzege

De eerste kansen waren voor de Friezinnen, maar de thuisploeg hield een halfuur stand. Daarna opende Kirsten van de Westeringh de score. Ze werd de diepte in gestuurd, was net iets eerder bij de bal dan doelvrouw Isa Pothof en tikte de bal in de verre hoek. Vijf minuten later verdubbelde Francicsa Cardoso de voorsprong. Ze kwam achter de defensie en kopte van dichtbij raak.

Na rust waren de beste kansen ook voor SC Heerenveen, maar tot scoren kwam de ploeg niet meer. Excelsior werd pas tegen het einde een paar keer gevaarlijk, maar de Friese defensie hield het doel schoon.

Trainer Roeland ten Berge was tevreden over zijn ploeg. Hij vond het een goede wedstrijd. "We hadden veel controle. In eerste helft hadden we al verder moeten uitlopen. Na rust hadden we het iets moeilijker, maar ik ben wel heel tevreden."

Bouwen aan nieuw team

Met Heerenveen moet Ten Berge ieder jaar bouwen aan een nieuw team. "Veel speelsters maken mooie transfers, daar zijn we trots op. En we hebben nu weer een jonge en talentvolle groep, met veel energie en dynamiek. Dat hebben ze vandaag direct laten zien."

Eerder vond Heerenveen de jonge en talentvolle speelsters bij de opleidingen van Ajax en PSV, maar nu kijkt de club ook verder. "We moeten goed scouten bij beloftenteams of bankzitters bij de topclubs. Maar we kijken nu ook naar de internationale markt, dat levert ook leuke dingen op." Zo komt Francisca Cardoso over vanuit Portugal. "Met haar hebben we er een leuke speelster bij."

Plekje bij kampioenspoule veroveren

Volgende week speelt Heerenveen een thuiswedstrijd tegen PSV. Die ploeg kwam dit weekend nog niet in actie, vanwege coronagevallen in de selectie. PSV is volgens Ten Berge een grote titelfavoriet. "Maar ik ben blij dat we ze nu al treffen. PSV, Ajax en Twente zitten normaal gesproken altijd bij de beste vier die zich plaatsen voor de kampioenspoule. Dan blijft er nog een plekje over, daar strijden wij voor."