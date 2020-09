Literatuuradviseur Tresoar: "Het wordt tijd voor een Friese schrijversschool"

Het niveau van de Friese literatuur is heel behoorlijk, maar er is wel behoefte aan steun op bijvoorbeeld redactioneel vlak. Dat stelt literatuuradviseur Meindert Reitsma van Tresoar. "Het wordt tijd voor een Friese schrijversschool", zegt hij daarom. "Het zou mooi zijn als er over een paar jaar een traject is dat schrijvers stap voor stap beter maakt."