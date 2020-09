Animo voor creatieve cursussen groeit: "Zelfs coronaproof kunnen we het redden"

Martin Pals van het Gitaarhuis is niet zo met het coronaprobleem bezig. Gitaarles is vaak individueel of in kleine groepjes en zijn lesruimte is groot genoeg. Maar ook Pals is blij met de aanloop en de cursisten die zich melden. Pals probeert extra publiek te trekken door zo nu en dan ook kleinschalige concerten te organiseren.

Plexiglas

Bij het Collectief Edelsmeden Leeuwarden (CEL) in de Blokhuispoort kwam er ook flink veel bezoek. CEL bestaat nog maar een jaar. Voor hen was het heel vervelend, toen ze dit voorjaar moesten stoppen met lesgeven. In juni werden de activiteiten weer opgepakt in een aangepaste lesruimte met plexiglas tussen de cursisten en een groot scherm om alle 'kleine technieken' goed aan de deelnemers te laten zien.

"Het zetten van edelstenen is zo klein, dat je dat niet op anderhalve meter afstand kunt laten zien", vertelt edelsmid Sanne Bergsma. "We hebben net een groot scherm laten komen voor het aanleren van die kleine technieken."