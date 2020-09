Cambuur zorgt voor doelpuntenregen: "Een uitslag waar je u tegen zegt"

De overwinning op MVV was de negende winst op rij, evenveel als het clubrecord uit 1996/97. "Ik wist het van tevoren wel, maar ik heb er niks over gezegd", zegt De Jong. Hij ziet het vooral als bonus. "We hebben alleen maar gekeken naar winning." Het clubrecord van de grootste uitoverwinning van Cambuur, dat op 0-6 winst bij Jong Ajax stond, werd ook geëvenaard.

Jhondly van der Meer maakte tegen MVV zijn debuut voor Sportclub Cambuur. "We willen in de toekomst meer naar de jeugd toe, jongens uit de jeugdopleiding die kunnen doorbreken. Ik hoop dat dit een stimulans is."

Racistische fans

Issa Kallon werd tijdens de wedstrijd racistisch bejegend door een aantal MVV-supporters, hoorde ook De Jong. "Issa is een mens, een fantastische jongen. Dat raakt hem." De situatie werd goed afgehandeld door de scheidsrechter, zegt De Jong. "De scheidsrechter kwam in de rust bij ons. De jongens, met Jarchinio Antiona voorop, zeiden: 'nee, wij willen gewoon spelen'. Dat is een signaal van de groep."