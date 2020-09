Benno Tuinstra zwemt de '11 van Joure' om geld op te halen voor kankeronderzoek

Tuinstra liep door een motorongeluk een partiële dwarslaesie op. "De eerste dagen leek dat niet zo best, maar na een paar dagen kreeg ik prikkels in de buik", zegt Tuinstra. Langzaam maar zeker revalideerde hij. "Nu voel ik me eigenlijk redelijk fit."

Zwemelfstedentocht

Fit genoeg in ieder geval om mee te zwemmen bij de Zwemelfstedentocht. Dat het door de coronamaatregelen niet door kon gaan was een flinke tegenvaller. "Dat was echt balen, ik had er zelf heel erg op gerekend dat het wel door zou gaan. Maar het kon niet anders, dat accepteer je dan makkelijker."

Omdat hij toch wilde zwemmen, bedacht hij de '11 van Joure', een zwemtocht van 11 kilometer, om zo geld op te halen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Dat gaat tot nu toe heel goed, zegt Tuinstra. "Mijn broer heeft een doneeractie opgezet, die is gisteren door de elf duizend euro gegaan." Inclusief het geld dat Tuinstra al ophaalde in de voorbereidingen voor de Zwemelfstedentocht staat de teller nu op bijna vijftien duizend euro.