SC Cambuur veegt de vloer aan met MVV Maastricht: 7-1

SC Cambuur heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Leeuwarders hadden zaterdag op bezoek bij MVV Maastricht een eenvoudige avond: 1-7. De overwinning van Cambuur in Maastricht betekent de negende driepunter op rij. Dat is hetzelfde aantal als het clubrecord dat in seizoen 1996/97 gevestigd werd.