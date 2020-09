Henk Veerman: "Met deze ploeg is het een lastig verhaal"

"Ik denk dat de supporters verwachten dat we bovenin de middenmoot gaan spelen, maar of dat realistisch is moet je je afvragen." De ploeg is volgens Veerman nog niet sterk genoeg. "We praten heel vaak over wie er nog komen gaat, maar we hebben op dit moment deze ploeg en dan is het gewoon een lastig verhaal. We moeten iedere week ons best te doen om de punten binnenshuis te houden."

Nieuwe aanvoerder

Veerman werd deze week door Johnny Jansen gekozen als aanvoerder. "Ik vind het een eer, omdat je de leiding hebt over deze groep jongens." De spits heeft er vertrouwen in dat hij de daarvoor benodigde kwaliteiten heeft. "Dat denk ik wel, maar dat gaan we extra goed zien dit jaar. Je moet die jongens elke dag motiveren om beter te worden."