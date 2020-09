SUP-elfstedentocht van start: "Je wordt gewoon over die finish gejoeld"

200 kilometer lang op een plank peddelen, waarom zou je daar aan beginnen? "Dat vroeg ik mezelf ook af toen ik vanochtend uit bed moest komen", lacht Jelle Steenbeek, één van de deelnemers. Toch heeft hij er wel zin in. "Het is altijd een heel mooi moment. Het zijn altijd dezelfde mensen die je tegenkomt en het is echt een groepsding, ook al peddel je individueel."

30 uren peddelen

Steenbeek deed vorig jaar ook al mee en deed er toen 31 uur over. Ditmaal moet het wat sneller, zegt hij. "Het liefst twee uren eraf. Vorig jaar heb ik op mijn tandvlees het laatste stuk gedaan. Ik kon de laatste 60 kilometer alleen cola binnenhouden. Maar je wordt gewoon over de finish gejoeld."

De deelnemers hebben 36 uur de tijd om de tocht te volbrengen. Hoewel anderhalve dag peddelen lang lijkt, is het niet extreem, zegt Steenbeek. "Je moet het altijd in perspectief zien. Er zijn ook mensen die hem twee keer achterelkaar doen of die duizend kilometer peddelen. Dit is gewoon even goed eten van tevoren."