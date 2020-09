Echtpaar Starkenburg-Koree uit Kollum viert 70-jarig huwelijk: "Dat hadden we niet verwacht"

"Dat hadden we niet verwacht toen we begonnen, maar we hebben het fijn gehad", zegt Neeltsje. Het paar woont nog zelfstandig en ze hebben ook beide het rijbewijs nog. En dat zal nog lang zo blijven, hoopt Sjouke. "Een verzorgingshuis hopen we niet te komen, we voelen ons nog goed."

Door de jaren heeft het paar wel eens onenigheid gehad, maar het liep nooit uit de hand, vertelt Neeltsje. "We zijn twee verschillende mensen, dus we zijn het niet over alles met elkaar eens, maar dat hoeft toch ook niet?" Ze leggen het altijd snel weer bij. "Natuurlijk heb je onenigheid, maar de vergiffenis is altijd mooi."

Briefje voor de koning

Burgemeester Johannes Kramer kwam het paar feliciteren en er is ook een bos bloemen van de koning en koningin gekomen. Om ze daarvoor te bedanken zullen de koning een briefje sturen. 'We sturen hem een briefje, met een foto van ons erbij", zegt Neeltsje. "Schrijf jij het briefje? Dan plak ik de envelop vast", lacht Sjoke.