Rutger Piersma en Tessa Kramer winnaars op FK Fierljeppen vol verrassingen

Rutger Piersma is de verrassende nieuwe Friese kampioen bij het fierljeppen. Hij kwam zaterdagmiddag in Winsum in de finale tot een sprong van 20.01 meter. Ook bij de vrouwen was een verrassende winnaar. Tessa Kramer sprong 15.15 meter en daar kwamen de andere finalisten, Maureen Poiesz en Sigrid Bokma, niet overheen.