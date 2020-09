Harkemase Boys begint seizoen met winst, groot verlies voor ONS

Buitenpost verliest maar net

Buitenpost begon haar derde seizoen in de hoofdklasse B met een wedstrijd in en tegen Genemuiden, het team van oud-Buitenposttrainer René van der Weij. De thuisploeg kwam in de 27e minuut op voorsprong door een doelpunt van Omar Kavak. De oud-speler van onder anderen Go Ahead Eagles en FC Emmen kon na een slalom in het strafschopgebied de bal in de verre hoek schieten.

In de tweede helft waren de kansen vooral voor Genemuiden. Ze dachten in de 68e minuut ook te scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Buitenpost probeerde met een slotoffensief nog een puntje te pakken, maar een 1-0 verlies was niet meer te voorkomen.