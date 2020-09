SC Heerenveen verliest ook zesde en laatste oefenwedstrijd van PEC Zwolle

Het was voor trainer Johnny Jansen al een hele klus om een volledig elftal bij elkaar te krijgen. Bij de Friese ploeg waren Sherel Floranus (Jong Oranje) en Ibrahim Dresevic (Kosovo) er niet bij vanwege interlandverplichtingen en Joaquín Fernández, Rami Hajal en Runar Espejord ontbreken vanwege lichte blessures. Ook de nieuwelingen Jean-Paul van Hecke en Pawel Bochniewicz waren er nog niet bij.

Vroege voorsprong

De bezoekers kwamen in de veertiende minuut op voorsprong toen Akujobi een voorzet van Mike van Duinen in eigen goal werkte. Oud-speler van SC Cambuur en SC Heerenveen Reza Ghoochannehjad kon ruim tien minuten later de score verdubbelen, maar op zijn eerste inzet had keeper Erwin Mulder een antwoord en zijn tweede schot ging over de goal.

De eerste echte kans voor de Friezen kwam pas in de tweede helft. Mitchell van Bergen kreeg een scoringskans na een slalom, maar zijn schot ging over de goal van PEC Zwolle. Even later kreeg Arjen van der Heide de grootste Friese kansen van de wedstrijd, maar hij kreeg de bal tot twee keer toe niet voorbij keeper Michael Zetterer.

In de slotfase kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen. Daarmee verliest SC Heerenveen dus ook de laatste en zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgende week zaterdag staat de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. Dan is Willem II in het Abe Lenstra Stadion de tegenstander.