Vissers uit Harlingen halen in een jaar record aan zwerfafval uit zee: 176.600 kilo

Vorig jaar is er ruim vier keer zoveel zwerfafval door de Harlinger vissers ingezameld als het jaarlijkse gemiddelde. Het is de eerste keer dat er voor het project Fishing for Litter zoveel in één jaar en uit één haven ingezameld is. Ook landelijk is er een record behaald: 558.325 kilo zwerfafval. Het geeft een dubbel gevoel, zegt Jan Joris Midavaine van Fishing for Litter. "Het is natuurlijk niet leuk dat er zoveel afval in zee ligt, maar al het afval dat meegenomen wordt naar de haven ligt niet meer in zee."

Bodem en garnalenvissers worden sinds 2001 door KIMO Nederland en België gesteund om opgevist afval naar de vaste wal mee te nemen. "Hiermee wordt voorkomen dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en wordt de Noordzee schoner", vertelt wethouder Harry Boon van Harlingen. Het blijkt dat het meeste zwerfafval naar de zeebodem zinkt.

MSC Zoe

Er doen steeds meer vissers mee aan het project. De verwachting is dat over 2020 ook weer meer dan 100 ton afval wordt opgehaald, mede door de gevolgen van de containerramp met de MSC Zoe. Hiervan is nog altijd zo'n 800 ton niet opgeruimd.