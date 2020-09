HEA! Op de knieën voor het riool

De 86-jarige Jan de Vries is in zijn tuin met het riool bezig, omdat het niet lekker doorloopt. Eigenlijk moet hij rustig aan doen, want hij is ernstig ziek geweest en twee keer geopereerd. De Vries is weer aardig fit, maar zijn kinderen moeten maar niet weten dat hij zelf een gat in de tuin heeft gegraven. En natuurlijk komt precies dan Hea! langs.