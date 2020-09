Cambuur Sjoernaal: Lange busreis met coronamaatregelen naar Maastricht

Foar SC Cambuur staat zaterdag de op één na verste uitwedstrijd op het programma: tegen MVV, in Maastricht. Het is de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen en ook de eerste uitwedstrijd in coronatijd. Dat heeft nogal wat gevolgen voor Cambuur, zo kunnen niet alle leden van de technische stad bij buschauffeur Evert van Dijk instappen. Van Dijk rijdt de selectie niet alleen naar Stadion De Geusselt, maar moet ook proberen de bus schoon te houden.

Bekijk hieronder een reportage over Cambuur-buschauffeur Evert van Dijk en een voorbeschouwing op het duel met MVV: