VIDEO: It Polytburo met Harry van der Molen

CDA-kamerlid Harry van der Molen wil graag nog vier jaar door met zijn werk als volksvertegenwoordiger. Dat zei de Leeuwarder in It Polytburo. En hij maakt kans. Ook omdat er gekeken wordt naar de regionale spreiding van Kamerleden. Van der Molen is op dit moment de enige parlementariër uit Fryslân. Hij gaf toe dat dat wel een beetje mager is, helemaal als je je bedenkt dat CDA de grootste partij van Fryslân is. De definitieve lijst van het CDA voor de komende verkiezingen wordt in oktober vastgesteld. De Tweede Kamerverkiezingen zelf zijn in maart volgend jaar.

