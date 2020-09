Man (28) staat met naakt onderlichaam voor meisje (14): alcoholverbod en behandeling

Voordat de man het meisje liet schrikken, had hij ook al halfnaakt met een thermolegging over zijn hoofd voor een woning in de Frederiksstraat gestaan. Het latere slachtoffer was toen in die woning aanwezig; ze was op bezoek bij een vriendin. De man werd in eerste instantie niet opgemerkt. Pas later werd op beelden van een toezichtcamera gezien dat hij bijna naakt voor de ramen stond.

Toen het meisje naar huis wilde, zag ze de man gebogen staan, met alleen een jas aan. Het meisje schrok en keerde om. De man gaf zich een dag later aan bij de politie. Hij is al eerder veroordeeld voor het schenden van de openbare orde. "Het is een aandrang", zei hij toen de zaak behandeld werd. Het ging hem om de spanning.

De man moet zich van de rechtbank nu opnieuw bij de reclassering melden. Verder moet hij een behandeling ondergaan en mag hij drie jaar lang geen alcohol gebruiken. De man had op die dag in 2018 gedronken.