Friese burgemeesters de weide in in het belang van vriendschap

De burgemeesters Sybrand Buma (Leeuwarden), Jannewietske de Vries (Súdwest-Fryslân) en Marga Waanders (Waadhoeke) troffen elkaar vrijdag om te praten over vriendschap. Ze deden dat op de plek waar de drie gemeenten elkaar kruisen; een boerderij in Oosterlittens. De ontmoeting is onderdeel van de Karavaan van de vriendschap. Dat wordt al twee jaar georganiseerd door schrijver en journalist Simon Vuyk uit Harlingen.