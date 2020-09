Noorderbreedte: "Als we niet zelf testen, kunnen we niet de zorg leveren die we willen"

Volgens Van de Lageweg hadden ze bij Noorderbreedte geen andere keuze. "Anders krijgen we de bezetting niet meer rond en kunnen we de zorg niet meer leveren die we graag willen. Daarom hebben we zelf de regie gepakt, omdat we al zagen aankomen dat het anders niet goed zou komen", zegt Van de Lageweg.

MCL

De meeste medewerkers worden 's ochtends getest bij Noorderbreedte, waarna het materiaal naar Izore wordt gebracht. Dezelfde dag komen de uitslagen al binnen. Ook bij het MCL testen ze zelf de medewerkers en krijgen ze de uitslagen nog dezelfde dag.

"We hebben dat besloten, omdat het via de GGD wat langer duurt en zorgpersoneel kunnen we eigenlijk niet missen. Dus als zorgverleners die we aan het bed nodig hebben verschijnselen hebben, dan testen we die in eigen huis en dan gaat het heel snel", zegt Gerard Akkerman van het MCL. Alleen personeel dat in de komende 72 uur moet werken en aan het bed werkt komt in aanmerking. Familieleden van dokters en verplegers moeten zich gewoon bij de GGD laten testen.

Ook bij ziekenhuizen Tsjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe testen ze medewerkers zelf.