Kazemattenmuseum krijgt uniek uniform uit Tweede Wereldoorlog: "Heel bijzonder"

De familie van Bauke de Jong heeft het uniform al die jaren bewaard. Bauke's zoon, Klaas de Jong, is intussen 86 en wil het uniform graag weggeven aan het museum. Hij was nog maar 7 jaar toen zijn vader om het leven kwam. "Het uniform herinnert mij aan mijn vader. Ik was toen nog vrij jong, maar ik weet dat het een hele lieve man was."

Bijzonder verhaal

Het verhaal van militair Bauke de Jong laat de andere kant van de medaille zien. Waar normaal vaak verhalen van helden naar boven komen, is het verhaal van De Jong dramatisch te noemen. De Jong was één van de militairen op de Wonsstelling, een verdedigingslinie van Zurich naar Makkum. Het doel was om de toegang tot de afsluitdijk te beschermen tegen de inslagen van de Duitsers.

Het verhaal van De Jong is in deze zeer tragisch, aldus de conservator van het Kazemattenmuseum, Wim Stienstra: "Hij had een belangrijke rol als beroepsmilitair, hij was ook instructeur. Maar op het moment dat de Duitsers hier op 11 mei hun eerste verkenningen uitvoerde is hij in paniek geraakt en heeft het vuur geopend op eigen mensen. Ook op een burger." Volgens de verhalen was De Jong zo in de war, dat hij lukraak om zich heen aan het schieten was. "De commandant heeft toen opdracht gegeven hem neer te schieten, voordat hij nog meer slachtoffers kon maken", zegt Stienstra.