Terwijl Den Haag uitzoekt of het wel kan, hebben Friese zorgverleners nu al voorrang bij coronatesten

De GGD kan de vraag naar coronatesten eigenlijk niet aan. "We zien op dit moment dat het piept en kraakt", zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid daarover. Hij zegt dat er bekeken wordt of het mogelijk is om leraren en zorgpersoneel voorrang te geven bij een coronatest. Na een rondgang van Omrop Fryslân blijkt dat bij ons in de provincie veel zorgverleners in de praktijk al voorrang krijgen, omdat de organisaties waar ze voor werken een eigen teststraat in hebben gericht.

Het kabinet wilde tot nu toe geen onderscheid maken tussen de verschillende beroepsgroepen bij het testen.

Eén van de zorginstellingen die een eigen teststraat heeft, is het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Daar worden nu extra mensen aangenomen, om de testen af te nemen. Woordvoerder Gerard Akkerman van het ziekenhuis zegt dat de teststraat van het ziekenhuis alleen bedoeld is voor personeel dat werk doet waarbij thuiswerken echt geen optie is. Hij verwacht dat het ziekenhuis de teststraat nog langere tijd nodig zal hebben.