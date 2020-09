Verdedigende moeilijkheden bij SC Cambuur: "Het wordt kielekiele"

Een verdediger die tegen MVV wel kan spelen is Doke Schmidt. Afgelopen week speelde hij een goede wedstrijd tegen NEC, wat er toe leidde dat hij in het elftal van de week stond van de Keuken Kampioen Divisie. "Volgens mij wordt dit gebaseerd op statistieken. Dus dat betekent dat je wat dingen goed hebt gedaan volgens de statistieken. Normaal hecht ik daar iets minder waarde aan."

De selectie van de Leeuwarders gaat morgen al vroeg richting Maastricht. Je zou kunnen zeggen: als speler is er niet veel aan om zo'n vier uren in de bus te zitten. Schmidt maakt zich daar niet zo druk om. "Dan kunnen we wat meer spelletjes spelen. Of je kijkt een Netflix-aflevering. We komen onze tijd wel door, dus ik zie daar geen probleem in."