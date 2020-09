Model Anna Yvonne Laanstra in de race voor Miss Globe-titel

Het 28-jarige model is één van de finalisten en gaat de strijd aan met verschillende andere vrouwen. De concurrentie is groot. "Het zijn allemaal prachtige vrouwen, elk met iets unieks. Mijn unieke punt is mijn lengte. Ik ben de grootste deelneemster. Ik ben trots op mijn bos haar."

In januari waren de casting en catwalktraining en een fotoshoot. Toen de coronacrisis begon lag alles stil. Anna: "Maar ik had er wel vertrouwen in dat er een oplossing zou worden gevonden. Wij hebben online informatie gekregen over onze presentatie en hebben onze opdrachten online gedaan, zoals de talentenvideo van jezelf. Catwalktraining heb ik zelf thuis geoefend."

Zondag wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnares van Mis Globe Nederland mag zich internationaal presenteren. "We zijn er nog niet. Zondag komen er nog extra vragen waar we punten mee kunnen verdienen. De race is dus nog niet gestreden. Je kunt nog op verschillende onderdelen punten krijgen, zoals de meeste aandacht van de media of het ophalen van geld voor het goede doel. Ik ben bezig met het verkopen van muffins voor PC for all, een organisatie die laptops aanschaft voor schoolkinderen in Nigeria."