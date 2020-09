VV Ouwe Syl heeft nieuw kunstgrasveld met dank aan verloting huis

Het veld is na de zomervakantie al in gebruik genomen, en er is al veel op getraind. Afgelopen zaterdag is de eerste wedstrijd op het veld gespeeld. Volgens Natascha van der Laan, de voorzitter van de vereniging, zijn de spelers enthousiast. "Iedereen is heel blij, ze trainen nu niet meer in een modderpoel. Het was echt nodig, ons trainingsveld had nog maar weinig gras en met iedere regenbui werd het een modderpoel. Dat is leuk voor de kinderen om in te spelen, maar niet voor het trainen. De trainingen werden regelmatig afgezegd, want het was niet meer verantwoord. De kinderen konden uitglijden, en de senioren werden er ook niet blij van."

Lot uit de loterij

Dat het veld er gekomen is, komt door een letterlijk lot uit de loterij, het is namelijk gefinancierd door het verloten van een woonhuis in Oudebildtzijl. Zonder die loterij was dit nieuwe veld er niet gekomen. Van der Laan: "Een kunstgrasveld gaat behoorlijk in de kosten lopen, en we hebben dit helemaal zelf gefinancierd, dus zonder een bijdrage van de gemeente. Dan moet je toch gaan denken aan tonnen geld. Omdat het ons eigen veld is kunnen we wel de verantwoordelijkheid nemen om er voor te zorgen dat alles netjes blijft en technisch op orde is."

Meer wensen

Ook al hebben ze net een nieuw kunstgrasveld, de club is nu alweer bezig met het volgende project: "Wij hebben samen met andere verenigingen in de buurt een sportvisie ingediend bij de gemeente. De volgende wens die wij hebben is een nieuwe accommodatie, nieuwe kleedboxen. Daar gaan we nu mee aan de slag."