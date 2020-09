Freedsmerk over prostitutie: "Wat een belachelijk plan. Je kan de hoeren niet afschaffen!"

"Het lost niets op en ik denk dat je alleen maar meer aanrandingen krijgt", zei een van de mensen op de markt. "Alles verdwijnt dan in de illegaliteit, dat moet je niet willen. Dan krijgen we een nieuw crimineel circuit!" Een van de kooplui heeft een goede kennis die in 'de business' zit: "Het valt allemaal wel wat mee hoor. Er wordt heel streng op toegekeken."

Een vrouw vertelde dat ze bang is dat meisjes en vrouwen dan niet meer veilig over straat kunnen. "Ieder mut toch syn behoefte kwyt. Dat sal by bepaalde mannen oek it gefal weze", lacht de vrouw. "Dan kenne se beter daar naartoe gaan, dan dat se ons lastig falle. Of niet dan?"

Een vaste vrijdagsmarktbezoeker heeft nog wel een advies voor het CDA: "Ze moeten in de kerkbanken maar eens bedenken hoe ze die meisjes ècht kunnen helpen..."