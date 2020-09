Friese ziekenhuizen experimenteren met nieuwe behandelmethodes voor coronavirus

Een van de middelen waar nu mee geëxperimenteerd wordt is tocilizumab, een ontstekingsremmer die normaal wordt gebruikt om auto-immuunziekten als reuma te bestrijden. "In Limburg hebben ze daar supergoeie resultaten mee gehaald, maar dat moet eigenlijk nog wel gecontroleerd worden", zegt longarts Wouter van Geffen van het MCL. "En dat doe je niet zomaar, daar zijn hele strenge regels voor." Alle Friese ziekenhuizen werken mee aan de experimenten om de werking van het middel te controleren.

Risico's afwegen

Voor de artsen is het lastig om een keuze te maken over behandeling, omdat er nog veel onduidelijk is over het virus. "In de geneeskunde weet je het eigenlijk nooit 100 procent zeker, we zijn altijd bezig met risico's afwegen tegen gebrek aan kennis en wat je wel weet. Dat is heel moeilijk, maar dat is ons vak", zegt Van Geffen. De artsen leren nu wel veel bij. "In zo'n fase van een ziekte die er een jaar geleden niet was, dan leer je zo snel. Maar het blijft moeilijk om keuzes te maken omdat je niet alles weet."

Mensen die opgenomen worden met het virus kunnen zelf kiezen of ze meedoen aan de experimentele behandeling. Doordat het aantal opnamen met het virus nu laag is, kunnen die experimentele behandelingen niet bij veel mensen toegepast worden.

Hydroxychloroquine

Eerder werd ook onderzoek gedaan naar de werking van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. "In het begin hoor je daar goeie berichten over, en dan moet je met de hele wereld uitzoeken hoe goed het werkt." Een van de grootste voorstanders van dat middel is de Amerikaanse president Donald Trump. "Maar hoe harder Trump riep dat het werkte, hoe minder wij zagen dat het werkte. Dus zijn we ermee gestopt toen bleek dat het te weinig voordeel had voor onze patiënten."

Nieuwe behandelmethode

Door de kennis doe opgedaan is sinds het virus het eerst de kop opstak, is de behandelmethode ondertussen ook veranderd, zegt Van Geffen. "Wat we nu kunnen doen in bepaalde fases van de ziekte ontstekingsremmers geven, dat konden we eerst niet. Wat we ook kunnen doen is virusremmers geven. Gelukkig hebben we die nog niet nodig gehad, maar dat gaat vast komen als er meer mensen opgenomen worden."