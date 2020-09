Aantal besmettingen loopt terug, maar wel weer meer tests op coronavirus afgenomen

"Het is hartstikke druk. Zaterdag zitten we al vol, zondag is nog een beetje ruimte. Het is hartstikke vervelend voor wie twee dagen moet wachten en niet naar zijn werk kan. Het is ook heel vervelend voor ons, want we willen het virus zo snel mogelijk opsporen", zegt De Graaf. De wachttijden zullen pas teruglopen als er meer capaciteit is in de laboratoria.

Sneltests

Een van de mogelijke oplossingen voor de wachttijd is het gebruiken van een sneltest, die binnen 15 minuten een uitslag moet geven. Maar die tests moeten dan wel heel betrouwbaar zijn, zegt De Graaf. "Als een sneltest het in 80 procent van de gevallen goed heeft, zijn er dus 20 procent van de mensen die onterecht denken dat ze het niet hebben. Dan gaan ze bijvoorbeeld weer naar feestjes en dat zorgt voor heel veel besmettingen."

Ziekenhuizen minder druk

Hoewel er nog altijd besmettingen bijkomen, is het in de ziekenhuizen relatief rustig. "Dat is lastig om te duiden omdat het meer oorzaken kan hebben, maar we zien wel dat het nu een andere doelgroep is. De ouderen weten beter welke risico's ze lopen en worden dan ook minder besmet. Je kan zien dat het virus vooral bij jongeren is, die hebben over het algemeen een betere gezondheid."

"Daarom is de situatie wel anders dan in maart en april, toen hadden mensen zware klachten en raakten ze in het ziekenhuis", zegt De Graaf. "Ook in de verpleeg-en verzorgingshuizen is nog altijd geen besmetting, daar zijn we heel blij mee."