Omrop TIP: Fierljepkafee Live

Een bijzondere editie van het Fierljepkafee deze keer, want vanwege de coronamaatregelen zal er geen publiek bij zijn. De gasten worden ontvangen in de Fierljeppolder in Noardburgum, en natuurlijk wordt er gepraat over het fierljeppen in coronatijd.

Verder blikken we terug op het FK van 2006, toen junior Hannes Scherjon voor een enorme verrassing zorgde door de Sulveren Pols voor de neus van favoriet Bart Helmholt weg te kapen. We hebben het ook over comeback-ljeppers en over ljep-avonturen in Zweden. En we wagen ons aan een voorspelling over de winnaars van zaterdag.

Het Fierljepkafee is live op de radio tussen 18.00 en 19.00 uur. Ook via de website en de app.