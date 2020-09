Luiers laten Omrin biogas produceren

De winning van biogas uit de pulp van luiers is een belangrijke en unieke verbetering in de verwerking van huishoudelijk afval. Tot nu toe konden luiers op deze schaal alleen worden verwerkt door verbranding.

Dano-trommel

In de ronddraaiende trommel, van 4 meter in diameter en 32 meter lang wordt het afval verkleind. Vooral organisch materiaal als luiers worden na behandeling in de trommel geschikt gemaakt voor vergisting. Omrin verwacht dat deze biomassa ruim 6 miljoen m3 extra biogas per jaar kan produceren. Dat biogas wordt deels gebruikt als brandstoof voor de afvalwagens en wordt deels op het aardgasnetwerk gebruikt.

De trommel vraagt om een investering van zo'n 11 miljoen euro. Daarvan is 4,8 miljoen betaald van subsidies. Vanaf december moet de installatie door Omrin in gebruik worden genomen. Begin 2021 zal de trommel getest en geoptimaliseerd worden.