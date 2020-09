FC Burgum start voetbalteam voor mensen met beperking

Met de training konden voetballers en hun begeleiders eens zien hoe dat gaat. Twaalf deelnemers meldden zich aan voor het G-team. Ze willen trainen voor wedstrijden van zeven tegen zeven spelers of speelsters, en ze voetballen op een half veld. Het gaat met name om het plezier en het enthousiasme. In de basis zit geen verschil met het gewone voetbal, vindt voorzitter Dirk van der Woude van FC Burgum. Wel is volgens hem de organisatie van een G-team anders dan bij een ander team.

"Deze spelers vragen echte professionele begeleiding. We inventariseren van tevoren wat de beperking is. Dan komt er een monitoring en als er wat is, weten we via een programma hoe we daar mee om kunnen gaan. We hebben begeleiders gevonden die dat voor hun werk ook doen. Zo denk ik dat we vol vertrouwen en enthousiasme met dit team kunnen starten."