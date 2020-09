Noord-Nederland wil miljoenen voor energietransitie

Volgens eerdere berekeningen verdwijnen er in Noord-Nederland zo'n 20 duizend banen door het wegvallen van de gaswinning. Het geld waar het Noorden nu aanspraak op wil maken, komt uit het Europese 'Just Transition Fund' en is bedoeld om gebieden die nu nog economisch afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen te helpen bij de transitie naar duurzame energie.

In het plan dat de noordelijke provincies nu naar het kabinet hebben gestuurd staat dat het geld onder anderen moet gaan naar de ontwikkeling van waterstof en naar Wetsus in Leeuwarden. Of er geld naar Noord-Nederland komt en hoeveel precies ligt aan het Rijk. Zij bepalen waar het Europese geld uiteindelijk naartoe gaat. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoeveel geld er precies beschikbaar is voor Nederland.