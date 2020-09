Gemeente Leeuwarden krijgt coronadebat: "Hartstikke goed dat we erover praten"

Otto van der Galiën van de partij Lijst058 was een van de critici. Hij vindt de gang van zaken ondemocratisch en ook slecht voor het draagvlak van alle coronamaatregelen. Daarom is hij blij dat er nu een debat komt. "Het is gewoon hartstikke goed dat we er als raad over gaan praten." Het debat moet volgens Van der Galiën leiden tot duidelijkheid over welke richting het college op wil en welke maatregelen er in het verschiet liggen.

Omdat er in het Noorden weinig besmettingen zijn, hoopt Van der Galiën dat er hier een versoepeling van de coronamaatregelen kan komen. Hij merkt dat veel mensen daar behoefte aan hebben. "Als we geen corona hebben, of bijna geen gevallen hier, dan zou dat een mogelijkheid zijn om daar nu echt regionaal maatwerk voor te bedenken."