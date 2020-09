Feitsma Fûns uit met petitie zorgen over maatschappelijke toekomst Fryske Akademy

De Fryske Akademy in Leeuwarden zoekt al lang naar een nieuwe directeur. Tot nu toe is er nog geen geschikte kandidaat gevonden, daarom zoekt de Fryske Akademy nu ook buiten de landsgrenzen. Dat vindt het Feitsma Fûns geen positieve ontwikkeling.

"Gezien het feit dat er toch al geen maatschappelijke aansturing is, hebben wij behoefte aan iemand die niet enkel voor de wetenschap staat, maar ook voor de Friese infrastructuur", vertelt vice-voorzitter Redbad Veenbaas van het Feitsma Fûns. "Hij of zij kan ook uit Nederland komen, maar het moet iemand zijn die al goed op de hoogte is van de Friese infrastructuur."

Wetenschap, maar ook maatschappij

De petitie moet ervoor zorgen dat de maatschappelijke taak van de Akademy in Fryslân beter tot zijn recht komt. Veenbaas: "Wij vinden dat de Fryske Akademy twee taken heeft: voor de wetenschap, maar ook voor de Friese maatschappij. Het is niet enkel een wetenschappelijk instituut, terwijl de Akademy zich wel al meer dan tien jaar zo opstelt."

Het Feitsma Fûns is van plan de petitie op 14 september aan te bieden aan commissaris van de Koning Arno Brok, en aan het college van Gedeputeerde Staten. Het fonds hoopt dat de provincie daarna in gesprek gaat met het bestuur van de Fryske Akademy.