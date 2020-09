SC Heerenveen huurt verdediger Van Hecke (20) voor één seizoen van Brighton

Van Hecke geldt als groot talent bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Er was interesse uit binnen- en buitenland voor de jonge speler. Onder meer FC Utrecht en AS Monaco hadden belangstelling voor Van Hecke. Maar het is duidelijk: SC Heerenveen trekt aan het langste eind.

De Friese eredivisionist heeft het centrum van de verdediging nu voorlopig rond. Eerder werd al bekend dat de Poolse international Pawel Bochniewicz de overstap maakt van Górnik Zabrze naar het Abe Lenstra Stadion.