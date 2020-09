Operaasje Fryske Flagge: Joseffa Trip uit het Amerikaanse Piscataway

Het is nog even de vraag hoe je het uitspreekt, die Amerikaanse stad waar Joseffa Trip met haar man - "Een echte New York" - woonachtig is. Het gaat om Piscataway, een klein stadje onder de rook van wereldstad New York. Hier werkt ze in de filmindustrie, onder andere als video-editor. Ook speelt se kleine acteerrollen, bijvoorbeeld in reclames.

Joseffa's wieg staat in Oosterwolde. Daar woonde ze tot haar 17e. Bovendien heeft ze een Friese vader. Toch wilde ze hierniet haar hele leven blijven: ze zou de wereld zien. Joseffa vertelt: "Mijn zus woonde in Texas. Die zei: "Waarom kom je hier niet een tijdje?" En zo geschiedde. Af en toe gaat Joseffa terug naar Fryslân, maar ook voor haar betekent corona dat ze de oversteek naar haar thuisland niet kan maken.

Toch is er ook in de Verenigde Staten een stukje van haar thuisland terug te vinden en zelfs iets uit Fryslân. Joseffa vond een winkel waar ze Nederlandse producten kon kopen. Daar moest ze alleen wel 2, 5 uur voor rijden. Maar, vertelt ze lachend: "Als je eenmaal in het buitenland woont, zo lang, en je hebt geen Nederlands eten, dan doe je er echt veel voor." Wat het bovendien bijzonder maakte is dat ze bij de winkel een Friese vlag zag hangen. Joseffa: "Het was gek om in the middle of nowhere de Friese vlag te zien."

Wat zien we op de foto?

Op Joseffa's foto onderscheiden we de onmiskenbare skyline van New York. Joseffa: " Hoe langer ik in het buitenland woon, hoe meer ik erover nadenk waar ik vandaan kom. Vroeger stond ik daar niet bij stil. Iedereen om je heen spreekt Fries, je gaat naar Friese school, ik heb Fries geleerd op school. Ik stond er niet echt bij stil hoe bijzonder dat is."

Dus vragen mensen waar ze vandaan komt, dan vertelt Trip over het Frysk en over de vlag. "Je gaat er meer bij stilstaan hoe bijzonder het eigenlijk is. Daarom vond ik het ook een heel leuk initiatief om de Friese vlag toe te voegen aan de emoji''s ."