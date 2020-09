Man (29) krijgt celstraf voor rijden met drugs op: "Normaalste zaak van de wereld"

Een 29-jarige man uit Twijzelerheide moet vier weken de cel in omdat hij auto heeft gereden terwijl zijn rijbewijs niet geldig was. Hij moest in november van het afgelopen jaar op het politiebureau zijn en was daar met de auto heengereden. Omdat de politie het vermoeden had dat de verdachte drugs had gebruikt, lieten ze hem daar op testen. Daar bleek uit dat er cocaïne in zijn bloed zat.