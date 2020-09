LTO Noord maakt bezwaar tegen gedwongen archeologisch onderzoek

Het gaat daarbij al om werkzaamheden waarbij dertig centimeter of dieper de bodem in wordt gegaan, bijvoorbeeld voor de bouw van een schuur of het plaatsen van drainage.

Bodemonderzoek

Volgens Jan Hemeltjen, bestuurder van LTO Noord, kan er net zo goed een gewoon bodemonderzoek plaatsvinden. "Door een kuil te graven van ongeveer een meter diep. Dan laten we door een archeoloog kijken of er bodemverstoringen in zitten en dan kunnen we bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is", zegt Hemeltjen.

"Zo'n archeologisch onderzoek komt gauw op 10.000 euro. Een bodemonderzoek is met een paar honderd euro wel bekeken als je zelf een gat graaft met een kraantje. Dan kan een archeoloog al veel zien", zegt Hemeltjen.

De kosten zijn voor de boeren. "Daar zijn we het als LTO niet mee eens. De boeren kunnen er niets aan doen wat er honderden of duizenden jaren geleden op die plek gebeurd is", zegt Hemeltjen. LTO Noord wil daarom dat Gemeente Leeuwarden in het nieuwe bestemmingsplan opneemt dat bodemonderzoek in eerste instantie genoeg moet zijn.