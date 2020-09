De 'stroomtuin' van IJlst: een duurzame energiebron van de stad

In totaal kost het project 2 miljoen euro. De stroom kan niet rechtstreeks aan de inwoners van IJlst geleverd worden, maar via de energieleverancier kunnen ze hun 'eigen' stroom wel terugkopen.

Investeren

Op termijn wil de energiecoöperatie de inkomsten investeren in duurzame projecten. Daarbij valt te denken aan ledverlichting in IJlst of laadpalen en elektrische auto's die kunnen worden geleend. Op de lange termijn hoopt de energiecoöperatie dat ze door accu's rechtstreeks de inwoners van IJlst van stroom kunnen voorzien.

Het zonnepark zou in juni officieel worden geopend, maar dat ging door het coronavirus niet door. Zaterdag is er een open dag. Belangstellenden moeten zich wel vooraf opgeven.