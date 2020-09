Corné van de Erve: "De nachthoreca in Leeuwarden is ten dode opgeschreven"

Volgens Van de Erve zou het niet goed zijn voor Leeuwarden als de nachthoreca het niet meer kan redden. "Dat moeten we als studentenstad in Leeuwarden ook niet hebben, dat Club Red het loodje legt. We worden als studentenstad een stuk onaantrekkelijker", zegt de voorzitter.

Maar niet alleen de nachthoreca heeft het moeilijk volgens Van de Erve. "Ook de dorpskroegen op het platteland. Het platteland moet wel een beetje leefbaar blijven. Dan hebben we straks geïnvesteerd in Culturele Hoofdstad en hebben we geïnvesteerd zodat de toeristen terugkomen. En dan hebben we straks geen horeca meer", zegt hij.

Dansschool

Van de Erve begrijpt niet zo goed waarom de discotheken nog dicht moeten. "Als het in de dansschool wel mag, daar mag je wel dansen en zingen, daar mag je wel tegen elkaar aan staan. Dan moet dat in de disco toch op een of andere manier ook kunnen?", zegt Van de Erve.

"Dat is meten met twee maten natuurlijk. Dat zet kwaad bloed. Dat snappen onze gasten niet. Dat snappen de ondernemers niet. Daar zouden ze landelijk ook iets aan moeten doen", zo zegt Van de Erve.