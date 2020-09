Koningspaar half september op streekbezoek in Zuidoost-Fryslân

De Koning en de Koningin zullen onder andere praten met jonge boeren over de toekomst van laatstgenoemde. Ze gaan ook naar een middelbare school om een les Fries mee te maken en zullen zich bij laten praten over de betekenis van het skûtsjesilen voor Zuidoost-Fryslân. De locaties die ze zullen bezoeken zijn niet bekend vanwege de coronamaatregels. Het is de bedoeling dat er op die manier geen grote hoeveelheden mensen komen te kijken die zich niet houden aan de anderhalvemeterregel.

Commissaris van de Koning Arno Brok is blij met het bezoek: "Wij zijn dankbaar dat in deze tijd van corona het Koninklijk Paar tijd neemt voor een bezoek aan onze mooie provincie. Er is een breed en corona-proof programma samengesteld."