Langst zittende raadslid Rinze Visser (NCPN) niet van plan te stoppen

"Ik ben bijna een museumstuk," zei Visser woensdag als reactie op de complimenten van de burgemeester. Visser bedoelde dat letterlijk, want een levensgrote foto van de Lemster communist is onderdeel van de expositie over 75 jaar bevrijding in het Fries Museum. Visser is trots op zijn bijdrage aan die expositie.

Opkomen voor de zwakkere

De communistische idealen en met namen het opkomen voor de zwakkeren is volgens Visser in deze tijd meer nodig dan ooit. "Mensen met werk en een CAO-loon kunnen zich vaak wel aardig redden, maar er zijn steeds meer mensen die het moeilijk hebben. Het is voor jonge mensen moeilijk om vast werk te vinden. Veel arbeiders werken heden ten dage voor zichzelf. Dat is meestal geen beste positie."

Visser zit al in zijn 13e periode als raadslid. Hij is nog niet van plan om op te houden, maar weet ook dat hij kwetsbaarder is geworden door zijn hoge leeftijd. "Vorige week ben ik met mijn fiets uit de bocht gevlogen en heb ik een paar ribben gekneusd. Zoiets moet ik niet te vaak doen. Laten we het beste er maar van hopen."