HEA! Noah, de jongste kapitein van Workum

Noah van Gestel is 11 jaar en woont in Workum. Net zoals zijn vader en moeder is hij gek op het water en daar is hij dan ook vaak te vinden met zijn eigen bootje. Het ondernemersbloed zit al vroeg in zijn aderen en Noah heeft sinds korte tijd zijn eigen watertaxibedrijf. Hij vaart met zijn bootje door Workum en met een luide bel roept hij mensen op om ze van de ene kant naar de andere kant van Workum te varen. Zo verdient Noah zijn zakgeld.